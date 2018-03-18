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Bugün 12:09 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:12 TSİ )

“Ya istiklal ya Ölüm” bilinciyle selamlıyoruz

Çanakkale Deniz Savaşının 103’üncü yıldönümünde konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay,”Tüm şehit yakınlarımızı, şehitlerimizin bize bıraktığı “ Ya istiklal ya Ölüm” bilinciyle selamlıyoruz” dedi.

Çanakkale Deniz Savaşının 103. Yıl dönümünde, CHP81 ilde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Cengiz Sarıbay da il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl yöneticileri Hüseyin Acurman, Muhip Kanko, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız ve Seyfettin Kılınç katılım gösterdi.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

81 ilde eş zamanlı gerçekleşen ortak basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay,” Bağımsız, özgür ve demokratik bir Türkiye’ nin temellerini atan uzun yürüyüşüne en önemli duraklarından biri olan Çanakkale Deniz Savaşı’ nın 103. Yıldönümünde, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu topraklarda güvenle yaşamamız için eşine az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını defa eden Çanakkale Şehitlerimizi ve büyük bir kararlılıkla terör odaklarıyla mücadele ederken toprağa düşen fedakar evlatlarımızı ebediyen kalbimizde taşıyacağız. Ocaklarına düşen ateşi “ vatan sağ olsun” diyerek kucaklayan şehit yakınlarımıza, büyük zaferin yıl dönümü nedeniyle bir kez daha tüm milletim adına şükranlarınızı sunarken, toprağın bağrına emanet ettiğimiz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Tüm şehit yakınlarımızı, şehitlerimizin bize bıraktığı “ Ya istiklal ya Ölüm” bilinciyle selamlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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