Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:19 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:20 TSİ )

Vali Aksoy'un yaşlılara mesajı var

Vali Hüseyin Aksoy, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Aksoy'un Yaşlılara Saygı Haftası'nda yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıkları olan yaşlılarımız, geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır.Türk Milletinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisidir. Diğer yandan yaşlılarımıza kol kanat germek, hem aldığımız terbiyenin gereği hem de sosyal dayanışmanın beraberinde getirdiği bir ihtiyaçtır.Kültürümüzü, geleneklerimizi, toplumsal değerlerimizi bugüne taşıyan, hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimize hak ettikleri sevgi ve saygıya göstermek, onların sıkıntılarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hepimizin toplumsal sorumluluğudur.

ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

Güçlü bir toplumun oluşturulmasında gençlerin büyüklerine hürmet, büyüklerin ise gençlere sevgi göstermesinin çok önemli bir payı vardır. Bu sebeple kültürel mirasımızın taşıyıcısı olan çok değerli büyüklerimize her zaman, her ortamda saygı ve sevgi ile davranmalıdır.Unutulmamalıdır ki herkes bir gün yaşlanacaktır. Önemli olan büyüklerimizin fiziki olarak güçlerini kaybettikleri dönemde, yaşam sevinçlerinin devam edebilmesini sağlamaktır. Onlara göstereceğimiz sevgi, saygı ve ilgi onların yaşama dört elle sarılmalarında, hayatlarını canlı ve mutlu bir şekilde geçirmelerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, yaşam sevinci ile dolu sağlıklı ve mutlu günler diliyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum."

Bugün 12:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Çöp tesisine öfke dinmiyor! Buraya da yapılır mı ama... mask
Çöp tesisine öfke dinmiyor! Buraya da yapılır mı ama...
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun mask
18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun
Yılmaz: Bu seçimi kazanacağımızdan eminim mask
Yılmaz: Bu seçimi kazanacağımızdan eminim
Yollardaki tehlikeye dikkat! mask
Yollardaki tehlikeye dikkat!
Çanakkale Zafer'i böyle kazanıldı mask
Çanakkale Zafer'i böyle kazanıldı
Başiskele'de Çanakkale Zaferi Kutlandı mask
Başiskele'de Çanakkale Zaferi Kutlandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı! mask
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı!
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem!
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor... mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...
Sallandık ama hissetmedik! mask
Sallandık ama hissetmedik!
İYİ Parti'de istifa! mask
İYİ Parti'de istifa!

GALERİ

Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu mask
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor mask
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları mask
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu mask
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor mask
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL