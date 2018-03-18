Vali Aksoy'un yaşlılara mesajı var

"Sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıkları olan yaşlılarımız, geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır.Türk Milletinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisidir. Diğer yandan yaşlılarımıza kol kanat germek, hem aldığımız terbiyenin gereği hem de sosyal dayanışmanın beraberinde getirdiği bir ihtiyaçtır.Kültürümüzü, geleneklerimizi, toplumsal değerlerimizi bugüne taşıyan, hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimize hak ettikleri sevgi ve saygıya göstermek, onların sıkıntılarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hepimizin toplumsal sorumluluğudur.

ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

Güçlü bir toplumun oluşturulmasında gençlerin büyüklerine hürmet, büyüklerin ise gençlere sevgi göstermesinin çok önemli bir payı vardır. Bu sebeple kültürel mirasımızın taşıyıcısı olan çok değerli büyüklerimize her zaman, her ortamda saygı ve sevgi ile davranmalıdır.Unutulmamalıdır ki herkes bir gün yaşlanacaktır. Önemli olan büyüklerimizin fiziki olarak güçlerini kaybettikleri dönemde, yaşam sevinçlerinin devam edebilmesini sağlamaktır. Onlara göstereceğimiz sevgi, saygı ve ilgi onların yaşama dört elle sarılmalarında, hayatlarını canlı ve mutlu bir şekilde geçirmelerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, yaşam sevinci ile dolu sağlıklı ve mutlu günler diliyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum."