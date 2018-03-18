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Yerli insansız araçlar kayıpları en aza indirecek

Türkiye’nin her geçen gün gelişen insansız savunma araçları teknolojileri hakkında bilgi veren SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, "İnsansız tankların ve araçların yapılması bizim daha fazla şehit verme durumumuzu ortadan kaldıracaktır" dedi.

SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, Kocaeli’de katıldığı bir etkinlikte milli ve insansız savunma araçları hakkında bilgi verdi. İnsansız savuna araçları teknolojisinin giderek geliştiğini ifade eden Büyükdede, “İnsansız hava araçları bugün gündemi belirleyen bir yapıda. İnsansız tankların ve araçların yapılması bizim daha fazla şehit verme durumumuzu ortadan kaldıracaktır. Bu yönde bir faydası olacaktır. Hem de uzaktan kumanda edilebilme ve uzaktan programlanabilme imkanı olacaktır. Bizim için hem askerlerimiz hem de insan kaynaklarımız çok kıymetli. En az şehit vererek başarılı operasyonlar geçirilebilmesi için insansız hava araçlarına ihtiyacımız var” dedi.

“Yerli ve milli silahların terörü bitireceğine inanıyorum”

Yerli ve milli silahların terörü bitireceğini ifade eden Büyükdere, “Şu anda Türkiye bence bir doğum sancısı çekiyor. Böyle bir süreç yaşadığımıza inanıyorum. Hem üretim hem de yazılım konusunda çok ciddi bir altyapıya sahip olmaya başladık. Birçok şeyi eğer problem önünüze gelirse ve talep olursa bizim insanımızın yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Ayrıca yerli ve milli silahlarımızla terörü bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Bugün 12:36 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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