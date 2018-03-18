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Çanakkale Zaferi 103 yaşında

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezinde program gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy EDOK Komutanı Kazım Dalkıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet il ve ilçe müdürleri siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

ÖĞRENCİLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Çanakkale Zaferini anlatan orotoryo görsel sunum ve görüntülerle devam etti. Programın devamında Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Geçilmez isimli bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Programda protokol konuşması gerçekleştirilmezken öğrencilerin sergilemiş olduğu tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği tiyatro gösterisi salonda duygusal anlar yaşattı.

Bugün 13:17 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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