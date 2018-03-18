CHP Gençlik Kolları üyeleri Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle vatandaşlara Türk Bayrağı ve hoşaf dağıttı.Gençlik Kolları Üyelerinin Şehitler Günü nedeniyle Seka Park sahilde gerçekleştirdiği anma programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Emre Andız, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve parti il yönetimide destek verdi. CHP il Başkanı Cengiz Sarıbay gençlerle birlikte vatandaşlara Türk Bayrağı ve üzüm hoşafı ikram etti.
Bugün 13:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
CHP'li gençler hoşaf dağıttı
CHP Gençlik Kolları üyeleri Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle vatandaşlara Türk Bayrağı ve hoşaf dağıttı.
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Bugün 13:21 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz