Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılanKocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeşehitleri andı. Polisler, ÇanakkaleSavaşı'nda görev yapan askerlerincephede çekildiği fotoğrafı canlandırıp, aynı pozu verdi. Polisler fotoğrafı,"Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara, kan dökmeyi bilenler, hükmeder topraklara, kazanmanın sırrını bilmiyorsan git ara, Çanakkale ufkunda, Afrin toprağında" mesajıyla paylaştı.
Bugün 13:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
PÖH'ten anlamlı fotoğraf
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Çanakkale'de görev yapan askerlerin verdiği pozu canlandırdı.
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Bugün 13:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz