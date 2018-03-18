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Cedit’te vatandaşlar ilk imzaları attı

İzmit Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışması başlatılan Cedit Mahallesi’nde uzlaşma görüşmelerinde vatandaşlar tarafından ilk imzalar atıldı. İmza atan isimlerde Feyzullah Ötlü, “Kentsel dönüşüm bizlere sadece yeni evler değil, yeni yaşam alanları sağlayacak” dedi

Bakanlar Kurulu kararınca riskli bölge ilan edilen ve İzmit Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışması başlatılan Cedit Mahallesi’nde uzlaşma görüşmelerinde vatandaşlar tarafından ilk imzalar atıldı. Hak sahipleriyle yapılacak görüşmelerin daha sağlıklı olması sebebiyle randevu sisteminin uygulandığını söyleyen yetkililer, “Hak sahiplerine tebligat gönderip, görüşmek için yer ve saati bildirerek kendilerine randevu veriyoruz. Vatandaşlar da belirtilen tarih ve saatte gelerek proje hakkında detaylı bilgi sahibi oluyorlar” dediler.

BİREBİR GÖRÜŞME YAPILIYOR

Gönderilen tebligatlar sonrası Belsa A Blok kat 8’deki Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne gelen vatandaşlar burada yetkililerle birebir görüşmeler yapıyor. Projenin bütün detayları hakkında bilgilendirilerek muvafakatnameye imza atan hak sahipleri, dönüşüm projesinin tamamlanmasını büyük bir heyecan içinde beklediklerini ifade ettiler. Ced Şeyh Akif Caddesi No:38 adresinde oturan Sinan Ünver,Dereboğazı Özer Sokak’ta ikamet eden Neriman Aygün ile Hızır Sokak No:27’de oturan Feyzullah Ötlü, Cedit Mahallesi’nde imza atan vatandaşlar arasında yer aldı.

“BİZİM İÇİN BULUNMAZ ŞANS”

Muvafakatnameye imza atan ve yaklaşık 30 yıldır Cedit Mahallesi’nde oturan 69 yaşındaki Feyzullah Ötlü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İzmit Belediyesi tarafından yapılacak kentsel dönüşüm bizim için bulunmaz bir şans. Çok şükür bu dönüşüm sayesinde arttık yeni, modern evlerimizde yaşayacağız. Bundan en çok eşim heyecan duyuyor. Eşim yeni evine kavuşacağı için daha şimdiden mutluluktan adeta havalara uçuyor. Dönüşüm sayesinde ikinci baharımızı yaşayacağız” dedi.

“TORUNLARIMIZ DA FAYDALANACAK”

Ötlü, “Mahallemizin sokakları çok dar, araç park edecek yer yok, ne yazık ki mahallemizde sık sık güvenlik problemleri yaşanıyor. Kentsel dönüşüm bizlere sadece yeni evler değil, yeni yaşam alanları sağlayacak. Torunlarımız da bu imkânlardan faydalanacak. Yerimiz ve evimiz çok daha değerlenecek. Bize böyle bir mutluluğu yaşatan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.Kentsel dönüşüm projesi ile Cedit Mahallesi’nde 126 dönümlük alanda bin 470 konut yapılacak.

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Yorumlar

(1)
01

Ctkn - Darısı veliahmet in başına

Yanıtla . 0Beğen 18 Mart 14:10

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