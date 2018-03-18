Kocaelispor’u GÜZEL doğradılar! “1-1”

İlk 5 mücadelesini sürdürmek isteyen Kocaelispor, yine Play-Off’a kalmak isteyen Çorum Belediyespor’u konuk etti. Özellikle ikinci yarıda çok etkili olan Kocaelispor, hakem İsmail Güzel ve kıdemli yardımcısı Harun Reşit Güngör’e takıldı. 3 ve 15. dakikalarda Süleyman, 14’te de Sinan ile gole yaklaşan Yeşil Siyahlılar 45’te golü yedi. Çorum ilk atağında Salim’in şutu ile fileleri gördü.

BAŞAK CEZALI

İlk yarının uzatmalarında rakibin ceza sahası içindeki net elle oynamayı es geçen hakem İsmail Güzel ile maçın en kötüsü kıdemli yardımcı Harun Reşit Güngör, Çorum’un 12 ve 13. adamları oldu. Yeşil Siyahlılar 57’de Murat Başak ile golü buldu. Süleyman’ın ortasında Başak’ın kafa vuruşu sağdan ağları buldu. 72’de sarı kart gören Başak cezalı duruma düştü.

BU TARAFTAR HAK ETTİ

66’da Sinan’ın şutu sağdan ağları buldu. Tüm stat gol diye ayaklandı ancak rakibinden yaklaşık 1 metre geride olan Sinan için ofsayt bayrağını kaldırdı. Güngör ile hakem Güzel bazı kararlarda ters düştü. Kalan sürede öne geçmek için her şeyin yapan Kocaelispor çok üstün oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. 10 bin kadar Kocaelispor taraftarı maç boyunca müthiş destek verdi, koreografisi ile de büyüledi. Futbolcular galibiyeti taraftarına armağan etmek istiyordu ancak nasip olmadı. Kocaelispor haftaya Elaziz Belediyespor’a konuk olacak.

DAKİKALAR:

MAÇ BİTTİ

Dk. 86: Çorum ekibinde Abuzer’in pasında Özgür’ün çektiği şut üstten auta çıktı.

Dk. 79: Savunma arkasına sarkan Hamza kaleci Ramazan’ı karşısında gördü. Ramazan, Hamza’dan önce topa dokundu, Hamza’ya çarpan top kaleye süzüldü. Hamza yerde kaldı, hakem İsmail Güzel oyunu devam ettirdi.

Dk. 76: Mehmet Avcı’nın pasında Burak Süleyman’ın çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

NET GOL VERİLMEDİ..!

Dk. 66: Kocaelispor’da Sinan topu ağlara gönderdi. Ancak maçı katleden kıdemli! yardımcı hakem Harun Reşit Güngör’ün şaşırtıcı ofsayt bayrağı golü geçersiz kıldı.

Dk. 58: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Sağdan Burak Özbakır’ın pasında Burak Süleyman tam son vuruşu yapacakken Özgür Kedikli araya girdi.

Kocaelispor beraberlik golünü Murat Başak ile buldu. Burak Süleyman’ın sağdan yaptığı ortada Başak’ın kafa vuruşunda top sağ direğe çarpıp ağlara gitti. (1-1)

Dk. 56: GOOOOLLLL!!! MURATTT BAŞAAAAAKKKK....!

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI BİTTİ

45. dakikada geriye düştük. Emre Okur’un pasında Salim Uzun topu kontrol etti. Hayli bekleyen Salim’in yerden şutu sağdan ağlara gitti.0-1 oldu.

Dk. 34:Çorum Belediyespor oyuncusu Özgür Kedikli sarı kart gördü.

15: Kullanılan kornerde top tekrardan Süleyman’a geldi. İlk anda rakibinden sıyrılan Süleyman’ın sert şutu üstten auta çıktı.

Dk. 14: Kocaelispor net bir gol kaçırdı. Sinan sağdan ceza sahasına sokuldu. Pasını Özbakır’a vermekte geciken Sinan’ın şutu savunmadan sekip kornere çıktı.

Dk. 3: Kocaelispor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Hamza’nın pasında Burak Süleyman’ın şutu üstten auta çıktı.

BAMBAŞKAYIZ!

Kocaelispor taraftarı yine yaptı yapacağını. 12. adam Çorum Belediyespor maçı öncesi müthiş bir koreografi yapan taraftar, futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı görsellerle de tribüne renk kattı. Yaklaşık 10 bin kadar Kocaelispor taraftarı her zamanki gibi çok coşkuluydu.

U-17’Yİ KUTLADILAR

Kocaelispor’un Bölgesel Gelişim Ligi U-17 takımı son maçında Kocaeli Birlikspor’u 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Kocaelispor – Çorum maçının devre arasında yapılan anons ile U-17 takımı tebrik edildi.

18 MART!

Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz kalesi, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde şehitlerimiz unutulmadı. Tribünlerde 18 Mart pankartı açıldı, kahramanlarımız için dualar edildi.

ÇORUM TARAFTARI İLE KAHVALTI

Kocaelispor taraftarı maç öncesi Benzin Kafe’de Çorum taraftarını ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından Merhum Kocaelispor taraftarı Serhat Boz’un mezarına gidildi. İki takım taraftarı da şehitlerimiz ve Kahraman Türk askeri için tezahürat yaptı.

HALİT DERİNGÖR İÇİN SAYGI DURUŞU

Hafta arasında vefat eden Fenerbahçe’nin ve Milli takımın eski futbolcularından, teknik direktör Halit Deringör için saygı duruşunda bulunuldu.

PENALTIYI VERMEDİ!

Zorlu mücadelenin Diyarbakır bölgesi hakemi İsmail Güzel m’açın başında kontrollüydü ancak kontrolünü kaybetti. Maç konsantrasyonu ile ilgili sorun yaşayan Güzel, 45. dakikadaki kritik pozisyonda Süleyman’ın ortasında rakibin eline çarpan topa penaltı kararı vermedi. Son anlarda Kocaelisp or’un kazandığı korneri attırmayan hakemin imdadına devre arası yetişti.

BEKLENEN KADRO

Kocaelispor’da beklenen kadro sahaya çıktı. Payas maçından farklı olarak tek değişiklik sağ bekte oldu. Fatih sağ bekte maça başladı. Yusuf kalede, Kadir sol bekte, Ali Keten ve Murat Başak savunma ortasında, Sefa ve Mesut ön liberoda, Burak Süleyman sol önde, Özbakır sağ önde, Hamza forvet arkasında Sinan da ileride sahaya dizildi.

RAKİPTE TANISIK İSİMLER

Çorum Belediyespor’da İzmit futbolcu Emre Okur ile Darıca ve Gölcükspor’da forma giyen Abuzer Gaffar Toplu sahaya 11’de çıktı. İki futbolcu da savunmamıza güç anlar yaşattı.

SERHAT BOZ ÖLMEDİ!

Kocaelispor’un simge taraftarlarından 19 Mart 2017’de hayatını kaybetmişti. Kocaelispor tribünleri Serhat’ı bu maçta da unutmadı. Maraton kulede Serhat Boz görseli açıldı, Serhat Boz Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor tezahüratı yapıldı.

ÇOK KÖTÜ ZAMANDA YEDİK!

45. dakikada geriye düştük. Emre Okur’un pasında Salim Uzun topu kontrol etti. Hayli bekleyen Salim’in yerden şutu sağdan ağlara gitti.

KOCAELİSPOR

ÇORUM BELEDİYESPOR

HAKEMLER: İsmail Güzel, Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş

STAT: İzmit İsmetpaşa

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK

2 FATİH ADIGÜZEL

3 KADİR ÖGE

4 MURAT SONER BAŞAK

8 SEFA NARİN

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN PEKTEMEK

12 MESUT ÖZDEMİR

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

50 ALİ KETEN

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

5 KEMAL CAN AYDEMİR

6 MERT YAVUZ

9 İSHAK KURT

18 ONUR ÖZTONGA

19 MEHMET AVCI

99 KEREM YILDIRIM

ÇORUM BELEDİYESPOR

13 RAMAZAN HAKLI

8 MERT SARI

10 DOĞAN CAN DAVAS

15 ABUZER GAFFAR TOPLU

22 AKIN KARAASLAN

41 EMRE OKUR

53 ERTUĞRUL SANCAKTUTAN

54 ÖZGÜR KEDİKLİ

58 YAKUP YİĞİT

67 SALİM UZUN

92 TEVFİK DOĞUKAN PALA

YEDEKLER

25 SERCAN ÇOBANOĞLU

3 EMRE YÜKSEKTEPE

5 YAKUP KAYIŞ

23 OĞUZHAN YALÇIN

55 TANER GÜRSOY

61 YASİN DÜLGER

74 İSMET KAVUŞTU