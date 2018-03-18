Başiskele'de Çanakkale Zaferi Kutlandı

Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören Kaymakamlık Meydanı’nda gerçekleşti. Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Garnizon Komutanı Albay Emirhan Erel, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Şehit Aileleri adına Hikmet Karaaslan’ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe protokolü, askeri erkân ve şehit ailelerinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.