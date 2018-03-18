Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören Kaymakamlık Meydanı’nda gerçekleşti. Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Garnizon Komutanı Albay Emirhan Erel, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Şehit Aileleri adına Hikmet Karaaslan’ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe protokolü, askeri erkân ve şehit ailelerinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
Bugün 15:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:31 TSİ )
Başiskele'de Çanakkale Zaferi Kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Başiskele Kaymakamlığı Meydanında tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri adına çelenkler sunuldu.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 15:30 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz