Alponat, güven tazeledi

Dernek binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşma yapan Alponat, derneğin kuruluşundan bu yana birçok faaliyetler gerçekleştirdiklerini, katkısı olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Alponat yeniden başkan seçildi.