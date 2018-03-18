Dernek binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşma yapan Alponat, derneğin kuruluşundan bu yana birçok faaliyetler gerçekleştirdiklerini, katkısı olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Alponat yeniden başkan seçildi.
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Alponat, güven tazeledi
Gölcük Artvin İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanlığına Akif Alponat yeniden seçildi.
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