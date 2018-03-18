Kocaelili hurdacılardan Mehmetçik’e anlamlı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı, 58. gününde başarıyla devam ederken, vatandaşlar da terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğe yoğun şekilde destek veriyorlar. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kocaeli Bölgesi Hurdacılar Derneği öncülüğünde bir araya gelen hurdacılar da Mehmetçiğe desteklerini göstermek ve Afrin şehitlerini anmak için mevlit okuttular. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe hurdacıların yanı sıra, İzmit Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Bölgesi Hurdacılar Derneği Mustafa Nebili’nin selamlama konuşması ile başlayan tören, İzmit Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Tören Afrin’de savaşan ve harekatta şehit düşen Mehmetçikler için dua okunması ile son buldu.