Batı Trakya Türkleri Çanakkale zaferini kutladı

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, MÜSİAD Sosyal Tesislerinde Çanakkale Zaferi’nin anısına bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinliğe Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur, Dernek yönetici ve üyeleri, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Şube eski başkanları ile davetliler katıldı. Program davetlilere yemek ikramının ardından, Kur’an Tilaveti ile devam etti.TARİHE ADIMIZI ALTIN HARFLERLER YAZDIRAN GÜNGerçekleştirilen programda konuşan İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur, “Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz, Batı Trakya Çınarları ile toplantılarımıza ve buluşmalarımıza devam ediyoruz. Her ay bunu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır kendilerini ağırlamaktan onur duyduğumuz Kocaeli Huzur evi sakinleri ile bizim çınarlarımızı aynı masada buluşturduk. Mart ayı içerisinde bulunan Yaşlılar Haftasında bir araya gelmek istedik. 18 Mart Türk Savaş tarihinin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı gündür. Türk millet Vatan toprağı söz konusu olduğunda karşısında kimsenin duramayacağını göstermiştir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’den, 15 Temmuz’a, Afrin’den Elbab’a, bu topraklar için ve bütünlüğümüz için canını veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.