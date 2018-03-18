Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar

Kartepe ilçesine bağlı Sultaniye Köyü'nde yer alan Serindere'de tarihi geçmiş kangal kangal sucuk bulundu. Hafta sonunu Serindere bölgesinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok olurken bölge sakinleri ve vatandaşlar ilk olarak Kartepe Belediyesi ve zabıta ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte olay yerine gelen zabıta ekipleri incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi çember altına aldı.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yaklaşık 2 ton olduğu iddia edilen sucukları kime ait olduğu ve üzerinde etiket yer alıp almadığını bilinmezken konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama bekleniyor.
KARTEPE'DE İLK DEĞİL
Bilindiği üzeren geçtiğimiz günlerde Sarımeşe Sapağı'nda yer alan Sanat Et Kasap isimli işletmede ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu sucukların içerisinde at eti olduğu tespit edildi iddiası gündeme gelmişti. Yaşanan bu ikinci olayla birlikte benzer görüntülerün oluşması bölge halkında tedirginlik yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz