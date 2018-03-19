Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon kavşağında meydana geldi. Adem Deniz idaresindeki 34 UZ 4655 plakalı otomobil ile Besim Hasret idaresindeki K2512BC yabancı plakalı otomobil çarpıştı.Takla atan yabancı plakalı otomobilde bulunan Feriste Hasret, Doğusel Çavuşoğlu ve Gülnur Özgür ile diğer otomobilde bulunan Yeliz Hasgül yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca ve Gebze'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kavşakta feci kaza: 4 yaralı!
Gebze'de ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bugün 09:07 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz