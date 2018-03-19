Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:44 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:46 TSİ )

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesine yatırıldığını, bilincinin açık olduğunu belirtmişti. Güzel sabah saatlerinde tedavi gördüğü Güven Hastanesinde hayatını kaybetti. Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

"Yaptığı güzel hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Hasan Celal Güzel beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiç bir zaman unutulmayacak"

Bugün 09:44 TSİ AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İzmit'te 'Huzur Otogar' uygulaması mask
İzmit'te 'Huzur Otogar' uygulaması
60 Evlerde feci kaza! mask
60 Evlerde feci kaza!
Kazada yaralanan sürücüden acı haber! mask
Kazada yaralanan sürücüden acı haber!
Ruhsatsız hurdacılar mühürlendi! mask
Ruhsatsız hurdacılar mühürlendi!
Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu! mask
Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu!
Hasan İriş vefat etti mask
Hasan İriş vefat etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı! mask
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı!
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor... mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem! mask
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem!
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin! mask
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin!
Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek mask
Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek
Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor mask
Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

GALERİ

Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar mask
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu mask
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor mask
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları mask
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu mask
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL