Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesine yatırıldığını, bilincinin açık olduğunu belirtmişti. Güzel sabah saatlerinde tedavi gördüğü Güven Hastanesinde hayatını kaybetti. Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

"Yaptığı güzel hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Hasan Celal Güzel beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiç bir zaman unutulmayacak"