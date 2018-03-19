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Bugün 09:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:55 TSİ )

Sağanak geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu hafta yağışlı geçecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Kocaeli için 5 günlük hava raporu:

Bugün: Sağanak yağışlı en düşük 11 / en yüksek 20 derece

Yarın: Gökgürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 / en yüksek 20 derece

Çarşamba: Parçalı bulutlu en düşük 9 / en yüksek 20 derece

Perşembe: Sağanak yağışlı en düşük 8 / en yüksek 16 derece

Cuma: Yağmurlu en düşük 7 / en yüksek 16 derece

Bugün 09:46 TSİ - Gündem

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