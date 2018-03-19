Sağanak geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Kocaeli için 5 günlük hava raporu:

Bugün: Sağanak yağışlı en düşük 11 / en yüksek 20 derece

Yarın: Gökgürültülü sağanak yağışlı en düşük 11 / en yüksek 20 derece

Çarşamba: Parçalı bulutlu en düşük 9 / en yüksek 20 derece

Perşembe: Sağanak yağışlı en düşük 8 / en yüksek 16 derece

Cuma: Yağmurlu en düşük 7 / en yüksek 16 derece