Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sosyal bir aktiviyete dönüşen kuzu göbeğinin fiyatlarının kilosu 90 lirayı buldu. Önümüzdeki günlerde 70 liraya inmesi beklenen göbek fiyatlarının pazar fiyatını duyanlar “Et fiyatlarını katlamış” demekten kendini alamıyor. Genellikle mart ve nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği Aydın’ın Karacasu ilçesinde özellikle Bahçeköy, Çamköy, Dereköy, Yazır, Ataköy gibi mahallerde çalı diplerinde bulunuyor. Hafta sonlarını değerlendirmek için çıktıkları arazi gezilerinde kuzu göbeği arayan Karacasulular bu işin ayrı bir bilgi ve tecrübe istediği söylüyorlar. Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu ürün yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendiriliyor.
Bugün 09:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:03 TSİ )
Bunu bulan köşeyi döndü, herkes onu arıyor
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen kuzu göbeği bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşların hem sportif bir faaliyet hem de ekonomik katma değer gözüyle baktığı göbekler bulanları bu sene sevindireceğe benziyor.
Bugün 09:58 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz