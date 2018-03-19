Kartepeli kadınların bowling keyfi

Kartepe Belediyesi, Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen bowling turnuvası özel bir AVM’de yapıldı. Kadınlar Kulübü bünyesinde bulunan Köseköy Kadın Spor Merkezi ile İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri bowling turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Kadınlar arasında yapılan yarışmayı İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri kazandı.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepeli kadınların sosyal hayatına katkı vermeye devam ediyor. Kadınların ev hayatında yaşadıkları stresten biraz olsun uzaklaşmaları, yeni heyecanlar yaşamaları için Kartepe Kadınlar Kulübü bowling turnuvası düzenledi. Kadınların kıyasıya yarıştığı yarışmada güzel bir gün yaşadılar. Bowling yarışması sonrasında kazanan İstasyon Kadın Spor Merkezi’ne hediye verildi.

10 BİNİN ÜZERİNDE KADIN

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan Kartepe Kadın Kulübü’nün çalışmaları heryerde örnek olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepede kadınlarımızın sosyal hayatına belediye olarak dokunuşlar yapıyoruz. Yapılan projelerle kadınlarımızın hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Projelerimizden bu zamana kadar 10 binin üzerinde kadın faydalandı. Bu tür spor organizasyonları ile kadınlarımız farklı bir gün geçirmiş oldular” ifadelerini kullandı.