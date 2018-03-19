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İzmit'te Çiftlik Bank şubesi kepenk kapattı

İzmit'te Çiftlik Bank'ın ürünlerini satan şarküteri kepenk kapattı.

Çiftlik Bank sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın 80 bin kişiyi dolandırıp, 511 milyon lirayı alıp sırra kadem basmasının yankıları devam ediyor. Bunca yaşanan olaylar dizisinin ardından Çiftlik Bank ürünleri satan bir şube de İzmit'te bulundu. İnönü Caddesi’nde Çınarlı Camii mevkiinde bulunan Çiftlik Bank logolu şarküteri kepenklerini kapatsa bile logosu dikkat çekmeye devam ediyor. Günlerdir kapalı olan şarküterinin çevresinde bulunan esnaflar, "Burada duran vatandaş, dükkânı olduğu gibi bırakıp kaçtı. Giderken de ben de mağdur oldum diyordu" dedi.

Bugün 10:17 TSİ - Ekonomi

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