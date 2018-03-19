Bilgi Köprüsü’nden duygusal anma

Okul yönetimi, Afrin harekatına destek amacıyla anlamlı bir bağış kampanyası da başlattı.

ÇANAKKALE CANLANDIRILDI

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No:39 adresinde bulunan Özel Montessori Anaokulu, 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma gününde duygusal bir etkinliğe imza attı. Drama öğretmeni Erhan Demiray gözetiminde, okul tiyatro sahnesinde hazırlanan gösteride Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçiğin cephede hangi şartlarda hayatta kaldığı canlandırdı. Murat Başaran’ın “Gülümse Anne” isimli şarkısı eşliğinde annelerin çocuklarını uğurlama sahnesinde izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

MEHMETÇİĞE BAĞIŞ

Yakalşık bir saat süren özel gösterinin ardından çocuklar öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk Bayraklarıyla, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda bulunan Kınalı Asker Parkı’na gitti. Çanakkale Destanı’nı anlatan temaların yer aldığı parkı gezen öğrenciler, Mehmetçiğin 103 yıl önce yazdığı destan hakkında daha çok şey öğrendi. Bu arada okul yönetimi de anlamlı bir bağış kampanyası kararı aldı. Buna göre yeni doğum yapan öğrenci annelerine çiçek göndermek yerine adına Afrin Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek için Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılması kararlaştırıldı.