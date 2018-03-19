Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltina alındı. Operasyon kapsamında 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Polis ekiplerinin aynı guruba yönelik devam eden çalışmalarında ise İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinde birbirleri ile bağlantılı olarak ülkemiz üzerinden avrupa ülkelerine uyuşturucu madde sevk ve organizasyonu yaptıkları iddia edilen D.B, Ü.C, U.P, A.K, N.F, H.Ş, A.O.Ö, H.K, I.A. ve H.A isimli 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin yapılan üst aramalarında suikast sihahı olarak bilinen 1 adet Glock marka tabanca ve 24 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerden ikisi sevk ediliği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirlen bir kişinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bir kişinin ise arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise Körfez Adliyesine sevk edildi.
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Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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