Körfez Yarımca’da faaliyet gösteren Yurt Market ve Şengül’ün Ev Yemekleri Lokantası’nın sahibi olan, Şengül Yurt, Afrin operasyonlarına destek ve Çanakkale Şehitlerimizi anmak adına dev bir bayrak hazırlatarak Körfez’in en işlet caddesine bu bayrağı astı. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Afik Ersoy Cadde üzerine asılan dev Türk bayrağı, caddeye ayrı bir güzellik kattı. Çevre sakinleri ve esnaflar tarafından, Şengül Hanım’ın bu duyarlı davranışı memnuniyetle karşılandı.
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Şengül Yurt’a yakışan bir davranış
Körfez ilçesinin en faal esnaflarından biri olan ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Şengül Yurt, şehitlerimiz anısına Körfezin en büyük mahallesi olan Mimar Sinan’a dev bir Türk bayrağı astı. Şengül Hanım’ın bu davranışı mahalle ve cadde esnafının takdirini aldı
Bugün 10:52 TSİ - Gündem
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