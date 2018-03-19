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Şengül Yurt’a yakışan bir davranış

Körfez ilçesinin en faal esnaflarından biri olan ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Şengül Yurt, şehitlerimiz anısına Körfezin en büyük mahallesi olan Mimar Sinan’a dev bir Türk bayrağı astı. Şengül Hanım’ın bu davranışı mahalle ve cadde esnafının takdirini aldı