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Bugün 11:24 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 13:10 TSİ )

Bilişim Vadisi neden yarım kaldı? Karaosmanoğlu açıkladı...

AKP Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) Forumu Antikkapı’da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, inşaat aşamasındaki Bilişim Vadisi'nin yapımının neden durduğunu açıkladı.

ŞEB Forumuna AKP Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Salman, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman katılım gösterdi.

KOCAELİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI….

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Toplantımızın mahiyeti ekonomik anlamda Kocaeli’nin dününü, bugününü, yarınını konuşmaktır. Toplantımız hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

YENİ SANAYİ ALANLARI AÇMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ

Ceyhan’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ekonomi idarenin en önemli görevlerinden biri. Ben siyasette arkadaşlarıma bir abi olarak tavsiye ediyorum. Üç şeyi ihmal etmeyin. İşinizi, eşinizi, aşınızı ihmal etmemeliyiz. Her şeyimize dikkat edeceğiz. Genel merkezimiz şehirlerimizi düşünüyor. O yüzden bu toplantıları yapıyoruz. Kocaeli bir üretim kenti. Türkiye’nin en büyük üretim üssü. Burada binlerce insan çalışıyor. Kocaeli ithalat ve ihracat kenti. Bizim sıradan beklentimiz yok. Fabrikalarda büyük ölçüde doyum var. Yeni sanayi alanları açmakta sıkıntı çekiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BİLİŞİM VADİSİ ÖDENEKTEN ÖTÜRÜ DURAKSADI

Karaosmanoğlu sözlerini, “Üretimin kalitesinin yükseltilme anlamında teknolojiye önem veriyoruz. 360 bin öğrencimize bilgisayar verdik. Yarının Bill Gates’lerini yetiştirmek istiyoruz. Genç beyinlere önem veriyoruz. En önemli beklentimiz bir an önce Bilişim Vadisinin hayata geçmesidir. Ödenek eksikliğinden ötürü şu anda bir duraksama var. Kocaeli’nin önünün açılması için Bilişim Vadisi ekonomik anlamda değer katacaktır. Birçok konuyu devletimizle uyumlu bir şekilde çalışarak hayata geçiriyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

ÜÇ AŞAMALI BİR SÜREÇ

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan AKP Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Salman, “81 ilde gerçekleştirdiğimiz bir proje bu. Ülkeleri var eden siyasi düşünceler ve ekonomik gelişmeler çok önemli. Öğleden sonra STK’lar, iş adamları ve akademisyenlerle buluşacağız. Toplantıda 5 soru soracağız. Bu sorulardan çıkan cevapları alıp aradan sonra ikinci defa vereceğiz. Dikkate aldığınız cevapları isteyeceğiz. Kocaeli’deki vatandaşlara da bu sorular sorulacak. Bu üç aşamalı bir süreç olacak” dedi.

RAPOR CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Konuşmalarına devam diyen Fatma Salman, “Ardından mevcut raporumuzu vekillerle bir toplantı yapacağız. Nihai rapor sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza iletilecek. Bugüne kadar 49 ile gittik. Önümüzdeki seçim Türkiye için çok önemli. Bu çalışma hem mikro, hem makro verileri toplamamız için çok önemli. Sahadan alacağımız her veri çok önemli. Sizin her bir cümleniz bizler için yönlendirici olacaktır. Bu toplantı sadece burada bir araya geldiğimiz bir toplantı olmayacak. Kocaeli Türkiye sanayisini kalbinin attığı yer. Sizden ricamız soruları samimi bir şekilde cevaplamanızdır” şeklinde konuştu.

Bugün 11:24 TSİ - Teknoloji

Muhabir Ahmet Hazer

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