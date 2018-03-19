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Efe Nalçacı kalp krizi geçirdi!

Kocaelispor'un eski yöneticilerinden Efe Nalçacı dün gece kalp krizi geçirdi.

Kocaelispor'un eski yöneticilerinden şu sıralar İzmit'te Coffe Burger isimli kafenin işletmecisi olan Efe Nalçacı dün gece kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Nalçacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Efe Nalçacı kimdir?

1981 Van’ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen Efe Nalçacı ilk öğreniminin bir bölümünü burada, ilk, orta ve lise mezuniyetlerini Kocaeli de tamamladı. 2002 Yılında “Akademi-İstanbul” İletişim ve Sanat akademisi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Efe Nalçacı Sırasıyla Doğan Dergi Grubu, (Tempo dergisi) Vatan Dergi Grubu’ Haftalık, İnsitlle, Madam Figaro, Boxer, Mix, Tek Borsa, Vatan gazetesi hafta sonu eklerinde foto muhabirliği ve fotoğraf editörlüğü yaptı. gezi, seyahat dergilerinde fotoğrafları yayınlandı. Greanpace in “see rezerv now” adlı projesinde fotoğrafçı olarak yer aldı. 2008 yılında kendisine ait fotoğraf stüdyosunu açtı. 2011 yılında Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve Nitelik İnşaat A.Ş. yle birlikte yürüttüğü “Farkında mısın?” isimli sosyal sorumluluk projesi için “Bir Gece” isimli ilk kısa metraj filmini çekti. Efe Nalçacı halen Loft Studio’s Görsel Sanatların Ajans Başkanlığını yürütüyor ve Coffee&Burger Shop isimli butik bir kafe işletiyor.

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