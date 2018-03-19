Karateciler, Çanakkale için Tatami’ye çıktı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen 2. Etap lig Şampiyonası’nda 1999 ile 2010 doğumlu sporcular katıldı. Şampiyonanın 2. Etabı 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri anısına düzenledi.

BİN SPORCU KATILDI

Kata ve Kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 55 kulüp ve bine yakın sporcu iştirak ederken, sabah saatlerinde Kata gösterileri ile başlayan 2. Etap lig şampiyonası, öğleden sonra Kumite mücadelelerine sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya törenleri düzenlendi.

2 ETAP DAHA YAPILACAK

İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası 4 etaptan oluşuyor. İlk etap Şubat ayında Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar anısına düzenlendi. Bundan sonra lig kapsamında 2 etap daha yapılacak. Ligin üçüncü etabı Nisan ve son etabı ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Final müsabakalarına sahne olacak 4. Etabın sonunda ise dereceye girenlere kupa verilecek.