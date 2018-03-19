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İşte sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler

Kocaelispor saat 15.00’te Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelirken zorlu maç öncesi iki takım taraftarı dostluk kahvaltısında bir araya geldi…

İlimizin nezih mekanları arasında yer alan ve işletmeciliğini Serdar Şükrü Satıroğlu’nun yaptığı Benzin Kafe’de düzenlenen etkinliğe 20’si Çorum, 23’ü de Ankara’dan olmak üzere toplam 43 Çorum Belediyespor taraftarı ile 20 kadar Kocaelispor taraftarı katıldı. Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmanın ardından 19 Mart 2017’de hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Serhat Boz’un mezarı ziyaret edildi.

DOSTLUK BAKİ KALACAK

Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler “Sevgili kardeşimiz Serdar Satıroğlu, bu etkinlikte katkıyı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Çorum taraftarına hoş geldiniz diyoruz. Futbol saha içinde kalır. Bizler saha dışında doğru işler yaparak güzel dostluklar kazanmaktan yanayız. Siz de kazanmak istiyoruz, biz de kazanmak istiyoruz. Ancak kazanan biz olacağız, dostluğumuz baki kalacak” dedi.

ÇORUM TARAFTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum’dan tribün liderleri Kırmızı Şimşekler adına Şevket Reis ve Hüseyin Nalıncı, Gökbörü Grubu’ndan Taner Hatipoğlu ve Recep Kaygısız da çok iyi ağırlandıklarını ifade ettiler ve “Enver Güler’in söylemlerine katılmamak mümkün değil. Kocaelispor ile her zaman iyi ilişkiler kurduk, bundan sonra da böyle devam edecek. Davetlerinden ötürü Hodrimeydan Tribün Lideri Enver Güler ile Yeşil Siyahlı taraftarlara teşekkür ederiz” dedi.

Bugün 11:58 TSİ - Spor

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