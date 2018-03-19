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Bugün 12:03 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe’nin 3’üncü sergisi

Aslen İzmitli olan Sanatçı Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe, üçüncü kişisel resim sergisinde kadının toplumdaki yerini sorguluyor. İstanbul’da bugün açılışı yapılacak olan sergi 6 Nisan’a kadar açık kalacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe'nin üçüncü kişisel resim sergisi Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda açılıyor. Bugün (19 Mart) saat 14.00’da açılacak olan sergi, 6 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edile bilecek. Hukukçu kimliği yanında sanatçı kimliği ile de başarılı bir kariyere sahip olan Efe 1972 yılında karikatür çizmeye başladı, 1972-1988 yılları arsında karikatür çizerek hayatını kazandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Savcılık mesleğine başladığı 1988 yılından itibaren resim sanatına yöneldi. İlk kişisel resim sergisini Caddebostan Kültür Merkezi'nde açan İsmet Efe'nin üçüncü kişisel resim sergisinde "Kadının toplumdaki yerini sorgulayan" eserleri dikkat çekiyor.

Bugün 12:03 TSİ - Kültür-Sanat

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