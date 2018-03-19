Çekişmeli geçen ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan ilk maçı Kocaeli Master 2-1 kazandı. Deplasmanda oynanan ikinci maç da çok çekişmeli geçti. Yeşil Siyahlı ekibimiz karşılaşmayı Kağan Balimre, İsmail Işıksoy ve Serter Keskin’in golleri ile 3-2 kazanarak adını son 4’e yazdırdı. Kocaeli Master bu yıl dördüncüsünün organize edildiği ligin ilk iki yılında şampiyon, üçüncüsünde de yarı finalist olmuştu.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
Kocaeli Master yarı finalde: 2-3
Marmara Masterler Ligi’ndeki başarılı temsilcilerimizden Kocaeli Master, normal sezonda grubunu lider bitirdi ve eleme maçlarında diğer gruptan Dost Masterler ile eşleşti.
Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz