Kocaeli Master yarı finalde: 2-3

Çekişmeli geçen ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan ilk maçı Kocaeli Master 2-1 kazandı. Deplasmanda oynanan ikinci maç da çok çekişmeli geçti. Yeşil Siyahlı ekibimiz karşılaşmayı Kağan Balimre, İsmail Işıksoy ve Serter Keskin’in golleri ile 3-2 kazanarak adını son 4’e yazdırdı. Kocaeli Master bu yıl dördüncüsünün organize edildiği ligin ilk iki yılında şampiyon, üçüncüsünde de yarı finalist olmuştu.