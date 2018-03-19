Çayırova’da yolsuzluk iddiaları: "Çayırova olmuş Çamurova"

CHP İl Örgütü, Çayırova’da yolsuzluk iddiaları ile ilgili il binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya katılım gösterdi. Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Yolsuzluğu, usulsüzlüğü ayyuka çıkan Çayırova’daki belediyenin 2’nci dosyası açıklanacak” diyerek sözü Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya’ya bıraktı.

TARTAR ADINA 27 TAPU VAR

Sarıbay’ın ardından söz alan Selahattin Kaya, “Yaklaşık 50 gün önce bir dosya açıkladık. İmardan Sorumlu Başkan Yardım Refik Tartar’ın adına çok sayıda tapu kayıtlı. Tüm iddia ve açıklamalar tamamen resmi belgelere dayalı açıklamalardır. Tartar ile ilgili belediye tarafından bir açıklama yapan olmadı. Tapu kayıtları ile 27 tapu kaydı bulunuyor. 15 tanesi Şeker Pınar dediğimiz 5’nci bölgede bulunması dikkat çekici. Çünkü Refik Tartar’ın denetiminde yapılmış bir uygulamaydı. 15’e yakın arsa da bu bölgede yer alıyor” dedi.

USULSÜZ SATIŞLAR VAR

Tartar’ın arsaların taşıma yöntemiyle belediyeye hisse yapıldığı, belediye encümeninden satışı talep ederek satın aldığını gözlemledik diyen Kaya, “Elimizde encümenin aldığı 2 karar var. Belediye Başkanı Şevki Demirci buna mecliste hayır Refik Tartar’a arsa satışı yapılmamıştır, arsalar 5 yıl önce satın almıştır dedi. Elimizdeki belge Refik Tartar’ın Şevki Demirci’nin söylediği gibi 5 yıl önce almadığını belgelerle gösterdik. Buna benzer usulsüz satışlar var. Belediye’den talep ettiğimiz hiçbir evrak bizlere verilmiyor. Denetim komisyonu üyeleri, talep ettiği evrağın denetim komisyonu odasında incelenmesi kanun gereğidir. Konuyu dilekçe ile kaymakama ilettik. Suç duyurusunu önümüzdeki hafta yapacağız” diye konuştu.

METRESİNİ 700 TL’YE SATMIŞLAR

2017 yılında mecliste bu konuyu görüştük diyen Kaya, “Belediyeye ait arsanın yer değiştirilmesi ile ilgili madde vardı. Yol üzerinde bulunan parkın arka tarafa alınmasına iyi niyetle destek verdik. Daha sonra bu arsanın akar yakıt istasyonuna çevrilmesine de destek verdik. Belediye, istasyonun metresini 700 TL’den satmış. Sonrasında bizim akaryakıt istasyonuna çevirdiğimiz arsanın içine Mehmet Genç adına kayıtlı hissenin de belediye arsasına ilave edildiğini gördük. Genç, Şevki beyin yakın arkadaşı. Mehmet Genç’in belediyeye müracaat ederek tarafına satılması için yapılıyor. Genç, hissesini Akın Uyur’a devrediyor. Uyur belediyeden satışını istiyor. Küçükçemece’de oturan 22 yaşında vergi ödemeyen bir vatandaş” şeklinde konuştu.

BU DA MI TESADÜF?

Uyur, Tartar’la da tanışıyor ve temeli atılacak 250 yataklı hastane inşaatının karşısında ortak arsa alıyor diyen Kaya, “Bu arsada da belediyenin hissesi var. Bu kişiler belediyeye müracaat ederek hisselerin satışını istiyor. Belediye encümen kararı ile kimsenin haberi olmadan bu kişilere satıyorlar. Akın Uyur, bölgemizden bir tane de daire satın alıyor. Akın Uyur’un babası Nevzat Uyur da aynı yöntemle arsa satın alıyor. Akın Uyur, Çayırova belediyesi özel kalem müdürü Cengiz Gürkan’ın halasının torunu. Nevzat Uyur ise Cengiz Gürkan’ın halasının damadı. Bu durum tesadüf müdür? Küçükçekmece’den kalkıp Çayırova’ya gelip en gözde yerinde arsa alacak gücü nasıl buldu merak ediyoruz” dedi.

TAPU KAYITLARI ELİMİZDE

Önümüzdeki süreçte de buna benzer yakın akrabaların aynı bu yöntemlerle edinmiş oldukları gayrimenkulleri teker teker açıklayacağız diyen Kaya, “Bunlar siyaseten söylenmiş sözler değil. Her cümlenin ne anlama geldiğini bilerek bu açıklamaları yapıyoruz. Çayırova kamuoyunda büyük ses getirdi. Şevki Demir’in konu ile ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Benzinlik yerleri ile ilgili ilgisiz kişilere devretmeler başladı. Bugüne kadar tüm tapu kayıtları elimizde mevcut. Bu saatten sonra yapacakları devirler açıklama yapmamıza engel olamayacaktır” açıklamalarında bulundu.

ÇAYIROVA OLMUŞ ÇAMUROVA

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Belediyelerde 3 tane denetim vardır. Gerçekten vahim bir durum var. 2 tane belediye başkanımız görevden alındı ama Çayırova’daki bu görüntü çok kötü belediye başkanlarının görevde durmamaları gerekiyor. Belgeleri karartmaya çalışıyorlar bununla ilgili soruşturma başlatacağız. Çayırova olmuş Çamurova. Çayırova Belediye başkanına meclis üyelerine çamur sıçramış. Bu işin boyutları çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Yapılan işlemlerle önce arsalar değersizleştiriliyor daha sonra değeri üstünde satıyorlar. Bu konuyu meclise de taşıyacağız. Yolsuz, yasak ve yoksulluğu bitireceğiz demişlerdi. Belediye başkanları gerçekten bu işlere bulaşmışlarsa cıvkını çıkarttılar. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız belgeler elimizde. Bunu bir ihbar kabul etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.