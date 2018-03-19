Dedeoğlu: İkinci bir masanın kurulmasına karşıyım

Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, il binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında ikinci bir il başkanları masası kurulabileceği iddialarını değerlendiren Dedeoğlu “Masadan çok memnunum. İkinci bir masanın kurulmasına karşıyım. Bizim masamızdan başka kalkacak birisinin olduğunu da düşünmüyorum” dedi. MİA Projesi ile ilgili de konuşan Dedeoğlu “Ben Haldızları tanımam. Ancak MİA projesinde başka bir şirket söz konusu olsaydı kimse bunu sorgulamazdı. AKP’li oldukları için böyle sorunlar ortaya çıkıyor. MİA doğru yapılabilirse kentimize büyük bir değer katar. Biz meraklandıranlar, denize dolgu yapılacak mı? Bu proje ile halkımızın su, doğalgaz problemi olacak mı? Biz projenin bu kente yararı veya zararı yerine rantı konuşuyoruz. Beni en çok bu konu rahatsız ediyor. Ben bu projeye baktığımda heyecanlanıyorum” dedi.

BİR AN ÖNCE İZMİT METROSU YAPILMALI

Basın açıklamasında kent sorunlarına dair açıklamalar da bulunan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu “Yeni kavşaklar, yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Ancak yeterli değil. Gebze metrosu ile birlikte bir an önce İzmit metrosunun da yapılması gerekir. Aksi taktirde artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle trafik sorunumuz devam edecektir. Hava kirliliğine de değinen Dedeoğlu “Sanayi kenti olmamız nedeniyle Kocaeli halkı olarak büyük bir bedel ödüyoruz. Başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar kentimizde gittikçe artıyor. Bu nedenle bundan sonra yapılacak yatırımlarda bu konunun dikkate alınması gerekir. Kentimizde yapılması planlanan ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlar karşılıklı konuşularak kent halkının yararına olacak şekilde planlanmalıdır. Aksi taktirde geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanması zor bir kent bırakacağız. Bunun vebalibüyüktür” dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Konuşmalarına devam eden Dedeoğlu “Demokratik Sol Parti Kocaeli İl örgütü olarak Atatürk ve İzmit belgeseline tam destek veriyoruz” diyerek devam eden Dedeoğlu “CR Yapım, Atamızın cenazesinin İzmit’ten Ankara'ya götürülmesinin 80.yılında o güne şahitlik eden ve hala aramızda olan büyüklerimizden Atatürk ile anılarını alıp geleceğe taşımak için böyle bir projeyi hayata geçiriyor, Atatürk sevgisini Atamız için dökülen gözyaşını ve 80 yıl sonra bile Ata’ya olan özlemi ekranlara taşıyor. Belgeselin adı "Atatürk İzmit’ten son defa geçerken” 90 üstü yaşları olan 11 tanık ile çekimleri yapılıyor. Bu projeye liderlik eden Numan Gülşah’ın ve yapımcı oyuncu Onur Azad Yılmaz’ı bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı gönülden kutluyorum. Parti olarak İzmit’imizin ve özellikle ulu önder Atatürk'ün yer aldığı bu projeyi maddi ve maneviolarak destekliyoruz. Diğer parti il başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bu projeye destek vermeye davet ediyorum” dedi.

MASADAN MEMNUNUM

İkinci bir il başkanları masası kurulabileceği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dedeoğlu “Masadan çok memnunum. İkinci bir masanın kurulmasına karşıyım. Bizim masamızdan başka kalkacak birisini olduğunu düşünmüyorum. Eğer ikinci masa kurulursa bizim öyle bir masaya oturmayız. Masamızın bir ilkesi var, eğer başka bir parti bizim masamıza gelecekse tüm il başkanlarımızın bunu kabul etmesi gerekiyor. Zaten şu an da böyle bir talepte yok” dedi.