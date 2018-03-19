Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zafari ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle okulda helva kavurdu. Kuruçeşme meydanında bir stant açan okul yönetimi ve öğrenciler, şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için yapılan helvayı vatandaşlara ikram etti.
Bugün 13:32 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı
Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin ruhuna, okulda yaptıkları helvayı vatandaşlara ikram etti.
Bugün 13:32 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz