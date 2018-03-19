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Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı

Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin ruhuna, okulda yaptıkları helvayı vatandaşlara ikram etti.

Akçakoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zafari ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle okulda helva kavurdu. Kuruçeşme meydanında bir stant açan okul yönetimi ve öğrenciler, şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için yapılan helvayı vatandaşlara ikram etti.

Bugün 13:32 TSİ - Eğitim

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