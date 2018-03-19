Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolu, Hereke Tüneli çıkışında meydana geldi. İzmit yönüne giden Osman Topkaç yönetimindeki 41 RU 320 plakalı otomobil, Atilla Ustakara yönetimindeki 54 HS 016 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Arkadan gelen Hasan Kazan yönetimindeki54 YU 001 plakalı yolcu otobüsü dekaza yapan araçlara çarptı.KazadaOsman Topkaç, Furkan Seçkin ve Osman Seçkin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TEM'in Ankara yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile yol yeniden ulaşıma açıldı.Soruşturma başlatıldı.
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Zincirleme kaza sonrası 5 kilometre kuyruk oluştu
Körfez'de, TEM'de 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz