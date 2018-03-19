Bu yıl kurulan Bekirpaşa Masterlar Futbol Kulübü, Ersin Karaş başkanlığında çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Turuncu siyahlılar, sadece yöresinde değil, kent çevresindeki Bekirpaşalılarla temas kurup organize olurken, gelecek sezon için önemli hedefler koydu.
Bugün 13:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Bekirpaşa Master geriye sayıyor
Bu yıl kurulan Bekirpaşa Masterlar Futbol Kulübü, Ersin Karaş başkanlığında çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
Bugün 13:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz