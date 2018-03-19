Bekirpaşa Master geriye sayıyor

Bu yıl kurulan Bekirpaşa Masterlar Futbol Kulübü, Ersin Karaş başkanlığında çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Turuncu siyahlılar, sadece yöresinde değil, kent çevresindeki Bekirpaşalılarla temas kurup organize olurken, gelecek sezon için önemli hedefler koydu.