22. Dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. Gebze’deki başvurular ise Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan alınacak. POMEM sınavların Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek. Gençlerin kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesini bulundurması gerekiyor.
Bugün 13:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:43 TSİ )
POMEM 22. Dönem başvuruları başlıyor
POMEM sınavlarına yönelik hazırlık kurslarının başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak.
Bugün 13:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz