POMEM 22. Dönem başvuruları başlıyor

22. Dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. Gebze’deki başvurular ise Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan alınacak. POMEM sınavların Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek. Gençlerin kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesini bulundurması gerekiyor.