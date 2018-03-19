Çelikkaleli’ye teşekkürler!

Bu sezon birçok maça gelen ve galibiyetlere alkış tutan Çelikkaleli, Kestel maçı için cumartesi İnegöl’de kampa giren ve maçı 4-0 kazanan Gebzespor’un tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı. Başkan Yusuf Öztürk, desteğinden ötürü Çelikkaleli’ye teşekkür etti.