Bu sezon birçok maça gelen ve galibiyetlere alkış tutan Çelikkaleli, Kestel maçı için cumartesi İnegöl’de kampa giren ve maçı 4-0 kazanan Gebzespor’un tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı. Başkan Yusuf Öztürk, desteğinden ötürü Çelikkaleli’ye teşekkür etti.
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:44 TSİ )
Çelikkaleli’ye teşekkürler!
Çelikkaleli’ye teşekkürler!
Bugün 13:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz