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Çanakkale Kupasında Yarımca Yelken'e 4 derece

Yarımca Yelken Kulübü Çanakkale Müsabakalarında 4 ayrı branşta başarı kaydetti. Yarımcalı yelkenciler  organizasyonun en başarılı ekibi oldu.

Yarımca yelken kulübü Çayırova Şişecam tesislerinde gerçekleştirilen 17-18 Mart tarihinde düzenlenen Çanakkale zafer kupası yarışlarında beş sporcu ile katıldı. Antrenör ebru akça' talebeleri sadece optimist dalında katıldıkları organizasyonda toplamda dört derece ile yarışları başarılı bir şekilde tamamladılar.

Dereceye giren sporcular:

1) Akın Deniz Gül

2) Burak Açıkgöz

3) Levent Kaldırım

4) Işıl Bican

Bugün 13:44 TSİ - Spor

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