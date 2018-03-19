Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarınakşam saatlerine kadar İstanbul,Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli ve zaman zaman fırtınaşeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, saatteki hızı 50-70 kilometre olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bugün 13:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:49 TSİ )
Fırtınaya dikkat! Kocaeli için uyarı yapıldı...
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor.
Bugün 13:46 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz