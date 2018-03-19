Kocaelispor, Birlik'i tek golle devirdi!

Maçı 50. dakikada Buğra’nın golü ile 1-0 kazanan Kocaelispor, U-17 Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup şampiyonu oldu. Maçın tamamında rakibi karşısında etkili olan ve net gol pozisyonları üreten Yeşil Siyahlılar maçın son düdüğü ile birlikte önce saha içinde ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

GELECEK ADINA UMUT VERİYOR

U-17’lerin elde ettiği bu başarı İsmetpaşa’da da karşılık buldu. Kocaelispor’un Çorum Belediyespor ile oynadığı A takım maçının devre arasında yapılan anons ile U-17’nin şampiyonluğu kutlandı, binlerce taraftar gençleri alkışladı. Tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen özsermayeyi ayakta tutmaya çalışan Kocaelispor Kulübü’nün her geçen gün alt yapıda daha etkin bir şekle bürünmesi gelecek adına umut veriyor.

KOCAELİSPOR:1 KOCAELİ BİRLİK:0

STAT: Vin-San (BG U-17)

HAKEMLER: Ramazan Yıldız***, Erhan Atakay***, Cüneyt Ayçiçek***

KOCAELİSPOR: Yuşa***, Furkan***, Yiğit***, Erol***, Bedirhan*** (Dk. 74 Serdar**), Buğra**** (Dk. 78 Feridun**), Volkan*** (Dk. 70 Berkant**), Berkcan***, Yıldıray***

KOCAELİ BİRLİK: Melih**, Utku**, Mecit**, Doğukan**, Emirhan**, Fatih** (Dk. 52 Zülfü*), Baran**, Sertan**, Muhammed** (Dk. 72 Akın*), Umut**, Sabri** (Dk. 55 Eray*)

GOL: Dk. 50 Buğra (Kocaelispor)