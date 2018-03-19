En ‘Güzel’ hakemler!

Çorum Belediyespor maçında da böyle bir senaryo yaşandı. İlk 5 mücadelesi veren, kadro derinliği çok alternatifli olan rakibi karşısında Kocaelispor ikinci yarıda çok baskılıydı. İlk yarıda konuk ekip tek pozisyonunu 45. dakikada buldu ve Salim ile fileleri buldu. Kocaelispor ilk 45 dakikada vasat bir görüntü çizdi. İlk 15 dakikada 3 kez gole yaklaşan ekibimizin 45+2’de penaltısı verilmedi.

ÇORUM DA PES ETTİ

Ancak ikinci yarıda Tarsus maçında olduğu gibi önde basan, coşkulu ve yüksek tempo yapan bir takım görüntüsü çizen Kocaelispor 56. dakikada Murat Başak’ın kafa golü ile beraberliği buldu. 1-1’den sonra geri adım atmayan Yeşil Siyahlıların baskısı karşısında Çorum ekibi ne yapacağını şaşırdı. Zaman geçirme taktikleri, oyunu soğutma çabaları, maliyetli, şampiyonluk adayı Çorum ekibinde de görüldü.

BÖYLE BİR HAKEM OLMAZ

Ancak Çorum’a saha içinde nefes aldıran iki kişi daha vardı. Hakem İsmail Güzel ve kıdemli yardımcısı Harun Reşit Güngör. Kırılma anlarında sahneye çıkan ikili Kocaelispor’u güzelce doğradı! Özellikle kıdemli yardımcı Harun Reşit Güngör hakemliğe yeni başlıyor gibi bir şekil içindeydi. Sinan’ın attığı golde hatalı bayrak kaldırdığının farkına varan Güngör, tribünlerin de yoğun tepkisi karşısında iptal oldu ve kalan yarım saattin geçmesi için dualar etti.

CİZRE MAÇI İLE VEDA EDİLİYOR

Kocaelispor, 1-1 biten Çorum maçında da görüldüğü gibi özellikle iç sahada bu ligin iyi takımı olduğunu gösterdi. Lider Uşak, ikinci Tarsus, beşinci Çorum, futbol anlamında İsmetpaşa’da sahadan silindi. Üçüncü Sultanbeyli de 75 dakika kapandı ancak Yeşil Siyahlılar bu maç kilidi bir türlü açamadı. Kocaelispor iç sahada Cizre, Kızılcabölük ve Tepecik maçlarını oynayacak. Büyük bir ihtimalle Cizre maçı İsmetpaşa Stadı’ndaki son maç olacak.