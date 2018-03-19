Golü, küfür eden kişiye armağan etti!

Çorum maçında umut vaat eden atağı kestiği için sarı kart gören ve Elaziz maçında forma giyemeyecek olan Murat Başak, Çorum maçında beraberliği getiren golü attı. Süleyman’ın ortasında çok şık bir kafa vuruşu ile ağları bulan tecrübeli futbolcu attığı golden sonra sevinmedi. Tribünlerde bir kişinin sürekli küfür ettiği için sinirlenen Başak, bu golü küfür eden kişiye hediye etti!