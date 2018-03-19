Geçtiğimiz hafta oynanan Payas maçında yedek soyunan Fatih Adıgüzel, Çorum maçında 11’de sahaya çıktı. 1998 doğumlu futbolcu istikrarlı görüntüsüne bu maçta da devam etti. Konuk ekipte önce Emre Okur, ardından Abuzer Gaffar, Fatih’in kanadını kullanmak istedi. Ancak Fatih bu zorlu sınavı da başarı ile geçti. Fatih’in bu sezon aldığı her dakika çok değerli.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Fatih bu sınavı da geçti
Geçtiğimiz hafta oynanan Payas maçında yedek soyunan Fatih Adıgüzel, Çorum maçında 11’de sahaya çıktı.
Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz