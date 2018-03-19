Fatih bu sınavı da geçti

Geçtiğimiz hafta oynanan Payas maçında yedek soyunan Fatih Adıgüzel, Çorum maçında 11’de sahaya çıktı. 1998 doğumlu futbolcu istikrarlı görüntüsüne bu maçta da devam etti. Konuk ekipte önce Emre Okur, ardından Abuzer Gaffar, Fatih’in kanadını kullanmak istedi. Ancak Fatih bu zorlu sınavı da başarı ile geçti. Fatih’in bu sezon aldığı her dakika çok değerli.