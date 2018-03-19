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Bugün 14:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:24 TSİ )

Yarımca galibiyeti koruyamadı: 3-3

2.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 13 puanlı iki takım Gültepespor ile Yarımcaspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda müthiş atmosferde bir maç oynadı. Kıran kırana geçen mücadele karşılıklı gol düellosuyla 3-3 biterken, unutulmaz bir maç yaşandı…

Karşılıklı atılan gollerle maç 3-3 berabere biterken, zirveyi takibe geçen her iki takım da puanını 14’e çıkardı. İzmit Gültepespor maça hızlı başladı. Henüz 12.dakikada golcü futbolcu Ali Sak’ın attığı süper golle öne geçti, ancak 34. dakikada Burhan ile beraberlik golü geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında deplasman takımı Yarımcaspor, 49. dakikada Doğancan’ın attığı golle öne geçti. İzmit Gültepespor takımında ikinci yarıya oyuna dahil olan, Mutlu 59.dakikada beraberlik golünü attı: 2-2. Yarımcaspor bir dakika sonrasında, Ertuğrul ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Maç bu sonuçla bitecek denirken, Gültepespor, Mutlu’nun 89.dakikada attığı golle maçı 3-3 erabere bitirdi ve zirve iddiasına yeniden tutundu. - Ahmet Akay -

İZMİT GÜLTEPESPOR: 3 KÖRFEZ YARIMCASPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme C)

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Şefik Öner ***, Mesut Akçınar ***

İZMİT GÜLTEPESPOR: Ali ***, Bayram **, Koray ***, Berkan **, Osman ***, Soner ***, Emre **, Volkan ** (Mutlu ***), Onur *** (Murat **), Ali Sak ***, Cevat **

KÖRFEZ YARIMCASPOR: Osman ***, Ferhat ***, Muhammet **, Gökhan ***, Doğancan *** (Emir **), Murat **, Burhan *** (Yunus **), Fuat **, Ertuğrul ***, Hakan ** (Celal **), Bayram ***

GOLLER: Mutlu Dk.59-89, Ali Sak Dk.12 (İzmit Gültepespor), Burhan Dk.34, Doğancan Dk.49, Ertuğrul DK.60 (Körfez Yarımcaspor)

Bugün 14:21 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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