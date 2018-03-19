100 bin kişiye yeni iş kapısı açılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 1 milyon 730 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Geçen yıl hem üretime geçilen parsel sayısında hem de istihdamda önemli artış yaşandı. Üretime geçilen parsel sayısı 50 bin 528'i geçti. Geçen yıla göre 100 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor" dedi.