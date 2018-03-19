Erkekler eğlenceye  daha fazla harcıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 yılı Türkiye İsraf Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, vatandaşların yüzde 59'u, mevcut gelirinin giderlerinden yüzde 20 fazla olması durumunda, bu miktarı tasarruf yaparak değerlendiriyor. Vatandaşların yüzde 30,7'si ihtiyaç dışı harcamaları artırma eğiliminde iken, yüzde 17'si kültür, sanat, eğlence için daha fazla para harcıyor. Yüzde 16'lık kesim de daha konforlu bir eve geçiyor.

EĞLENCE HARCAMASI

Boş zamanları değerlendirme, gezme, dışarıda yemek yeme gibi eğlence ve sosyalleşme harcamaları için aylık ortalama 235,6 lira harcanıyor. Vatandaşların yüzde 40,6'sı eğlence ve sosyalleşme için 100 liranın altında harcama yaparken, 250 liranın üzerinde harcama yapanların oranı yüzde 27,7. Erkekler, kadınlardan daha fazla eğlence ve sosyalleşme harcaması yapıyor. Erkeklerin aylık eğlence harcaması geçen yıl ortalama 264,5 lira iken kadınların yaptığı harcama 206,6 lira olarak gerçekleşti.

EĞİTİM VE STATÜ

Eğitim ve sosyo ekonomik statü yükseldikçe, eğlence ve sosyalleşme masraflarında artış oluyor. İlköğretim mezunları aylık ortalama 211,8 lirayı eğlenceye harcarken, lise mezunlarında bu miktar 230,4 liraya çıkıyor. Üniversite mezunları ise aylık ortalama 286,7 lirayı eğlence ve sosyalleşme için harcıyor. Düşük sosyo ekonomik statüye sahip olanların eğlence harcaması ortalama 172,1 lirada kalırken, yüksek sosyo ekonomik statüdeki vatandaşların harcaması ise ortalama 318,9 lirayı buluyor. Bireylerin yüzde 69,5'i eğlence ve sosyalleşme için yapılan harcamayı normal olarak değerlendirirken, yüzde 8,8'i ise yüksek olduğunu düşünüyor. Eğlence ve sosyalleşme harcamasını yüksek bulanlar eğlence için ayda ortalama 426 lira, normal bulanlar 260 lira, düşük bulanlar 149 lira harcıyor.

TAKSİYE BİNMEK

Gazete, kitap, dergi için para harcamak, yüzde 56,6 ile zorunlu ihtiyaç olarak algılanırken, tüketicilerin yüzde 51,5'i eğlence ve sosyalleşme için para harcamayı da zorunlu ihtiyaç olarak değerlendirdi. Otomobil kullanmak ise yüzde 52,1'lik kitle için ihtiyaç dışı tüketim. Yazın soğutma için para harcamak yüzde 53,9 ile kültür sanat konularına para harcamak da yüzde 59,9 ile ihtiyaç dışı tüketim olarak görüldü. Tatile gitmeyi ihtiyaç dışı tüketim olarak görenlerin oranı yüzde 60,4'ü bulurken, dışarıda yemekte bu oran yüzde 61,1'e çıktı. Vatandaşların yüzde 67,7'si bisküvi, çikolata, gofret gibi 'abur cubur' tabir edilen yiyecekleri tüketmeyi, yüzde 70,7'si de taksiye binmeyi ihtiyaç dışı tüketim olarak değerlendirdi.