Türkiye halı ihracatında dünya ikincisi

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye, Çin'den sonra dünyada en fazla halı ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Bu sektörde 2013'te 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2014'te 2,3, 2015'te 2, 2016'da 1,9 ve 2017'de 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece 5 yılda ihraç edilen halıların toplam tutarı 10,6 milyar dolara ulaştı.
EN ÇOK MAKİNE HALISI SATILDI
Söz konusu dönemde ihraç edilen halıların alt kalemlerine bakıldığında makine halıları 9,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Tüfte edilmiş halılar 1,1 milyar dolarla ikinci sırayı alırken, onu, 400 milyon dolarla el dokuması halılar izledi. Söz konusu yıllarda en fazla halı ihracatı yapılan ülke 1,7 milyar dolarla Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeyi 1,6 milyar dolarla ABD, 861 milyon dolarla Irak ve 584 milyon dolarla Almanya izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz