Körfez’de Çanakkale şehitleri unutulmadı

Türk ulusunun tutsak edilemeyeceğinin dünyaya haykırıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, Körfez’de çeşitli programlarla kutlandı. İlk tören Körfez Şehitliği’nde gerçekleştirilirken programa Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yavuz Şahin, Garnizon Komutanı Üsteğmen Gökhan Güllüoğlu, ilçe müdürleri, STK temsilcileri, şehit aileleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI

Çanakkale Şehitleri için saygı atışı yapılması sonrasında protokol üyeleri anıta çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunan şiirlerin ardından protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret etti, karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından şehitler için dualar edildi. Daha sonra Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki anma programına geçildi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Oruç Reis Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan şiirlerin okunması ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansı ayakta alkışlanırken, salondakiler zamanzaman duygu dolu anlar yaşadı. Çanakkale temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Son olarak ‘Çanakkale’ konulu resim sergisi gezildi.