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Başiskele’de anlamlı tören

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Başiskele’de duygusal bir tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve şehit aileleri adına çelenkler sunuldu.

Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle Başiskele Kaymakamlığı meydanında tören düzenlendi. Program Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Garnizon Komutanı Albay Emirhan Erel, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve şehit aileleri adına Hikmet Karaaslan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlçe protokolü, askeri erkân ve şehit ailelerinin katıldığı duygulu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu.

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