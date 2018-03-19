Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle Başiskele Kaymakamlığı meydanında tören düzenlendi. Program Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Garnizon Komutanı Albay Emirhan Erel, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve şehit aileleri adına Hikmet Karaaslan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlçe protokolü, askeri erkân ve şehit ailelerinin katıldığı duygulu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu.
Bugün 15:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
Başiskele’de anlamlı tören
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Başiskele’de duygusal bir tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve şehit aileleri adına çelenkler sunuldu.
Bugün 15:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz