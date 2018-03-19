Bilgi Küpü’nde milli mücadele dönemi anlatıldı

Bilgi Küpü Koleji Anaokulu’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları proje çalışmaları ile milli mücadelenin hangi şartlarda kazanıldığını görsel olarak yansıtmaya çalıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemiyle ilgili öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi.

“RUHLARI ŞAD OLSUN”

Anaokulu Müdür Yardımcısı Ayşenur Yazıcı, “Çanakkale Zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.