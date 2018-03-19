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Motosiklet tutkunları Çanakkale için tur attı

KOMOTO Derneği ve bazı kulüplerden yaklaşık 200 motosikletli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte tur attı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği ve bazı kulüplerden yaklaşık 200 motosikletli, Perşembe Pazarı alanında bir araya geldi. KOMOTO Derneği Başkanı Yılmaz Tayden, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla motosiklet tutkunları olarak anlamlı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.Şehitlere saygılarını göstermek istediklerini ifade eden Tayden, Çanakkale Zaferi'yle Türk askerlerinin dünyaya önemli ve anlamlı bir mesaj verdiğini kaydetti.

“GEÇMİŞE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Tayden, "Bu anlamlı günü her zaman yad ediyoruz. Katılım yüksek, 200 motosiklet sürücüsüyle bu anlamlı etkinliği yapacağız. Kent merkezinde tur atacağız. Çanakkale Zaferi gibi günlerin saygıyla yad edilmesi ve bu özel günlerin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Geçmişimize sahip çıkıyoruz. Vatanımız, şehitlerimizin kanıyla yoğruldu, bu vatan kolay kazanılmadı. Yapacağımız etkinlikle bu mesajları vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

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