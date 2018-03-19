Dünya standartlarında eğitimin doğru adres: TED Kocaeli Koleji

Sunduğu fırsatlar ve tecrübeli eğitimci kadrosu ile Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutan TED Kocaeli Koleji, bir okuldan fazlası olduğunu yetiştirdiği öğrenciler ve öğrencilerine sağladığı eşsiz fırsatlarla ispat eden dünya standartlarında bir eğitim kurumu olarak biliniyor.

CAMBRIDGE SİSTEMİ İLE İNGİLİZCE EĞİTİM FIRSATI

Cumhuriyet ile yaşıt eğitim felsefesi ile değişen dünyaya uyum sağlayan TED Kocaeli Koleji; sunduğu fırsatlar, gerçekleştirilen etkinlikler ve vizyonu ile eğitim kalitesinde Türkiye standartlarının çok üzerine çıkıyor. Öğrencilerini uluslararası eğitim programları ile geleceğe hazırlayan TED Kocaeli Koleji, Cambridge İngilizce Eğitim Programları ile sadece ülkemizdeki üniversitelerde değil, yurtdışındaki üniversitelerde de okuyabilecek kalite ve kapasitede dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlıyor.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Lise eğitim programı kapsamında uluslararası bir vizyona sahip olan TED Kocaeli Koleji öğrencileri aynı zamanda bir “Bilim İnsanı Adayı” olma ayrıcalığı kazanıyor. “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” olarak bilinen BİY Programı kapsamında fen bilimleri alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş öğrenciler yetiştirilmesi hedefleniyor.

BTEC İLE DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM

TED Kocaeli Koleji, bir meslek edindirme programı olan BTEC ile akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulunduruyor. MEB onaylı olan BTEC dersleri, ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED okullarında uygulanmakta. Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda, bu programa katılan öğrenciler, gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir.

TED VE KANADA NOVA SCOTİA EĞİTİMBAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

TED ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile TED Kocaeli Koleji öğrencileri, bir ay, bir dönem veya bir akademik yılı Kanada liselerinde geçirme fırsatını yakalıyorlar. Bu programa katılan öğrenciler genç yaşta kendi ayakları üzerinde durabilme deneyiminin yanı sıra, bilgi - görgü edinme ve İngilizcelerini geliştirme imkânı kazanıyorlar.

KAYITLAR BAŞLADI

90 yıllık bir geleneğin eseri olan eğitim felsefesiyle, kentimizde eğitim anlayışını adeta yeniden inşa eden TED Kocaeli Koleji, her yıl olduğu gibi bu yıl da, erken kayıtları konusunda uyguladığı titiz ve detaylı yöntemle 26 Şubat tarihi itibariyle kayıtlara başladı.

İNDİRİM FIRSATI DEVAM EDİYOR

TED Kocaeli Koleji’nin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için % 4 indirimle başlayan erken kayıt fırsatları 19 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında da % 2 erken kayıt indirimiyle devam ediyor.

TED Kocaeli Koleji Lisesine girebilmek için 18 Mart 2018 tarihinde yapılan TED Okulları Giriş Sınavına göre kayıt hakkı kazanmış aday öğrenciler içinse, 09-20 Nisan 2018 tarihleri arasında %4, 24 Nisan-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise % 2 erken kayıt indirimi uygulanacak.

ERKEN KAYIT FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ ALIN

TED Kocaeli Koleji’nin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı kayıt kabul şartları hakkında daha fazla bilgi almak için Fatih Mahallesi, Galip Erenoğlu Caddesi No:10 Yuvacık Başiskele adresinde bulunan TED Kocaeli Koleji’ne gidebilir ya da (0262) 281 41 41 numaralı telefonu tuşlayabilirsiniz.